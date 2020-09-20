"الريسين" سلاح استهداف رؤساء أمريكا.. ترامب ليس الأول "فيديو"

إعداد رباب فتحى

يتلقى عادة المشاهير سواء السياسيين أو الفنانين رسائل إعجاب وتقدير وأحيانا رسائل انتقاد وكراهية، ولكن ليس الكثير منهم يحصل على رسائل قاتلة، مثلما حدث مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مرتين ومن قبله سلفه باراك أوباما.