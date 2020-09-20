اليوم السابع
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"الريسين" سلاح استهداف رؤساء أمريكا.. ترامب ليس الأول "فيديو"

الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:28 م
"الريسين" سلاح استهداف رؤساء أمريكا.. ترامب ليس الأول "فيديو" ترامب
إعداد رباب فتحى

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يتلقى عادة المشاهير سواء السياسيين أو الفنانين رسائل إعجاب وتقدير وأحيانا رسائل انتقاد وكراهية، ولكن ليس الكثير منهم يحصل على رسائل قاتلة، مثلما حدث مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مرتين ومن قبله سلفه باراك أوباما.


الرئيس الأمريكى

دونالد ترامب

باراك أوباما

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