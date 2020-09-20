الخارجية الأمريكية تكشف خسارة إيران 65 مليار دولار مخصصة لتمويل الإرهاب

نقلت قناة العربية ، تصريحات عن وزارة الخارجية الأمريكية ، أكدت فيها أن إيران خسرت 65 مليار دولار كانت ستخصصها لتمويل الإرهاب، مشددة على أن هناك اتفاق مع دول أوربا حول خطر إيران.
وقالت الخارجية الأمريكية ، أن هدفها ليس الحرب مع إيران بل الدبلوماسية ، مشيرة الى أنها ستعلن إجراءات جديدة لمحاسبة مخالفي العقوبات المفروضة على ايران ، ونوه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الى دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ، مؤكدا الإعلان قريبا عن إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ العقوبات.
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