التحريات: لا شبهة جنائية فى العثور على جثة شاب داخل شقته فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة شاب انتحر شنقا داخل مسكنه، بقرية تابعة لمركز أطفيح، ولم يشتبهوا فى الواقعة جنائيا، وأشارت التحريات إلى مروره بأزمة نفسية دفعته للانتحار، دون وجود شبهة جنائية فى وفاته.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الشاب حاول الانتحار سابقا، إلا أنه فشل فى تحقيق هدفه، وانتهز أمس فرصة خلو مسكنه من أفراد أسرته، وصنع مشنقة لنفسه وانتحر، لتعثر عليه زوجته مفارقا الحياة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بقرية فى أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وتم العثور على جثة شاب انتحر شنقا لمروره بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن الاكتئاب، من أبرز الامراض التى تؤدى للانتحار، والتخلص من الذات فيشعر دائما مريض الاكتئاب أنه شخص سئ ويسبب ازعاج وضرر لمن حوله وبالتالى يشعر بالذنب ويفكر فى الانتحار، وقد يتحول لإيذاء الآخرين عن طريق قتل من يحبهم أولا ثم الانتحار، وتظهر على المريض بعض الأعراض التى تدل على إصابته بالاكتئاب مثل العزلة الاجتماعية، الحركة البطيئة والنوم الكثير او عدم النوم.

كما أن مريض الفصام، فيعانى المريض من الهلاوس السمعية التى تجعله يفكر فى الانتحار سواء أن يرمى نفسه من مكان عالى أو قتل نفسه باله حادة.

والوسواس القهرى ولكنه نادرا جدا، وهنا يتعرض الشخص لبعض الأوامر العنيفة التى تجعله يتخلص من نفسه بإلقائها من مكان مرتفع.

وهناك أمراض عضوية تسبب الانتحار ومنها "إصابة الشخص بمرض مزمن وعجز عن علاجه مثل السرطان ، القلب، الإيدز" أو التعرض لخسارة مالية كبيرة، مضيفًا أنه فى حالة ظهور علامات الاكتئاب على الشخص المصاب يجب استشارة طبيب نفسى متخصص حتى لا تزيد المشكلة فالاكتئاب أول خطوات الانتحار، وبعض الحالات تستدعى الدخول للمستشفى.