البورصة السعودية تصعد بفضل أسهم البتروكيماويات

ارتفعت سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، بفضل مكاسب المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) بعدما أعلنت الشركتان عن محادثات اندماج بينهما.

صعد مؤشر المملكة 0.3 بالمئة، حيث تقدم سهم السعودية للاستثمار الصناعي 5.5 بالمئة في حين قفز سهم بتروكيم 6.8 بالمئة.

ستكون الصفقة خطوة جديدة على مسار الاندماجات بقطاع البتروكيماويات السعودي بعد أن اشترت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في يونيو. وارتفع سهم أرامكو 0.8 بالمئة.

وعوض مؤشر دبي خسائره المبكرة ليغلق مستقرا. ونزل بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة وهبط سهم بنك دبي الإسلامي 0.7 بالمئة.

لكن سهم شركة أرامكس للوجستيات ارتفع 3.4 بالمئة، مواصلا المكاسب من الجلسة السابقة. ويوم الخميس، قالت الشركة القابضة الإماراتية المدعومة من حكومة أبوظبي إنها استحوذت على حصة بنحو 22 بالمئة في أرامكس التي مقرها دبي، لتصبح أكبر مساهم فيها.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.8 بالمئة، مدعوما بمكاسب أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الوطني، الذي ارتفع 2.2 بالمئة وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي الذي صعد 1.7 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. زاد المؤشر ‭0.3 ‬بالمئة إلى 8365 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة ليسجل 4546 نقطة.

دبي.. استقر المؤشر عند 2320 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1442 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.8 بالمئة إلى 3619 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 6075 نقطة.