"الإسكان" تفند الشائعات المتداولة عن أسعار الوحدات فى العاصمة الإدارية

كتب سمير حسنى

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنَ العاصمة الإدارية الجديدة متاحة لكل المصريين، وليس لشريحة واحدة فقط، نافياً ما يتداول عن أن أسعار الوحدات والأمتار داخل العاصمة "ضخمة".

وأضاف "خطاب"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع من خلال فضائية "TeN"، أنَّ أول طرح في الحي السكني في العاصمة الإدارية سعر المتر فيه كان أقل من السوق المنافس بنسبة 70%، موضحًا أن معايير الاستدامة في أي مدينة وأي مجتمع عمراني لا يصح أن تُوجه لشريحة واحدة من المجتمع، من الصعب بناء مجتمع عماني وأحافظ على الاستدامة فيه دون التوجيه لشرائح مختلفة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن "العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة مصر الفترة المقبلة، وسيفخر بها المصريين، وذلك من خلال حجم المشروعات التي تتمّ بها، حيث إن الوزارة تعمل على مساحة 40 ألف فدان كمرحلة أولى في العاصمة الإدارية الجديدة التي تصل إلى 170 ألف فدان".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة تفقد المنطقة المركزية للأعمال في الحديقة المركزية، والتي ستصبح من أكبر الحدائق في العالم، وستصل المرحلة الأولى فيها إلى 1000 فدان.