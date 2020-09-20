افتتاحية حمراء للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 802 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.890 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 10969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12730 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 1972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة.