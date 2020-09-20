اعرف شروط تلقى طلبات تسجيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمكتب التأهيل فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مكتب التأهيل الاجتماعي بإسنا جنوب محافظة الأقصر، عن تلقي طلبات تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بدون حجز مسبقاً علي تطبيق الحجز علي الإنترنت، تيسيراً علي أصحاب الاحتياجات الخاصة ورفع المعاناة عنهم وذلك بناء علي تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتعليمات صبري محمد عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر.

وقال صبري محمد عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، إن تلك الخدمة متاحة للحالات أصحاب الإعاقات الخاصة فى المرحلة الأولي وهي الحالات الشديدة والبالغة الشدة من الإعاقات الآتية:

1-الشلل الدماغ

2- الشلل الرباعي ( النصفي الطولي او السفلي )

3- ضمور العضلات

4- تيبس المفاصل في أطراف متعددة

5- الإعاقات المتعددة

6 - البتر متعدد الأطراف

7 - فقد البصر ( درجة الأبصار اقل من 60/6)

8 - فقد السمع ( 71 ديسيبل فأكثر )

9 - متلازمة داون

10 - طيف التوحد

11 - ذوي القزامة (140سم فاقل بعد سن البلوغ)

12 - الحزام

13 - الإعاقات الذهنية ( اقل من 35 درجة)

أما المستندات المطلوبة فهى ما يلى:- (عدد 3 صورة شخصية - عدد 2صورة بطاقة الرقم القومي للشخص ذوي الإعاقة (للأطفال يرفق عدد 2 صورة شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي ولي الأمر)، والتقرير الطبي والفحوص الطبية حسب كل إعاقة معتمدة ومختومة بختم شعار الجمهورية، فمن تنطبق عليه الشروط سالفة الذكر عليه سرعة التوجه لمكتب التأهيل الاجتماعي بإسنا، بالمستندات المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة .