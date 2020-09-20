اطمن على نفسك.. اختبارات تكشف إصابتك بـ "حمى كيو"

كتبت فاطمة خليل

حمى كيو مرض تسببه بكتيريا "كوكسيلا بورنيتي" وتصيب هذه البكتيريا بشكل طبيعي بعض الحيوانات، مثل الماعز والأغنام والماشية، ويمكن للناس أن يصابوا بالعدوى عن طريق استنشاق الغبار الملوث ببراز الحيوانات المصابة والبول والحليب، وبعض الناس لا يمرضون أبداً ومع ذلك، فإن أولئك الذين يصابون عادة بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك الحمى والقشعريرة والتعب وآلام العضلات، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبارات تشخيص حمى كيو.

اختبارات تشخيص حمى كيو



وفقا لموقع "CDC" تتشابه أعراض حمى كيو مع العديد من الأمراض الأخرى مما يجعل التشخيص صعبًا في كثير من الأحيان، لذا إذا ظهرت عليك الأعراض بعد قضاء بعض الوقت مع الحيوانات أو بالقرب منها - خاصة الأغنام والماعز والماشية - أو في المناطق التي قد تكون بها هذه الحيوانات استشر طبيبك.

قد يطلب طبيبك إجراء اختبارات الدم للبحث عن حمى كيو أو لأمراض أخرى.

قد تستغرق الاختبارات المعملية والإبلاغ عن النتائج عدة أسابيع، لذلك قد يبدأ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك العلاج بالمضادات الحيوية قبل توفر النتائج.

ووفقا لموقع "مايو كلينيك" يطلب طبيبك التحقق من وجود أجسام مضادة لمستضد الكوكسيلة البورنيتية (Coxiella burnetii) وأدلة تضرر الكبد.

-تصوير الصدر بالأشعة السينية يمكن لحمى كيو (Q) أن تسبب التهابًا رئويًا في بعض الأشخاص.

-تخطيط صدى القلب. إن كان هناك اشتباه في حمى كيو (Q) المزمنة، فقد يجري طبيبك تخطيطًا لصدى القلب للتحقق من وجود مشكلات في صمامات قلبك.

اعراض حمى كيو



سيمرض حوالي 5 من كل 10 أشخاص مصابين بكوكسيلا بورنيتي، يتطور المرض عادة بعد 2-3 أسابيع من التعرض للبكتيريا، قد تشمل علامات وأعراض حمى كيو ما يلي:

-الحمى

-قشعريرة أو تعرق

-التعب

-صداع الراس

-آلام العضلات

-الغثيان والقيء أو الإسهال

-ألم صدر

-آلام في المعدة

-فقدان الوزن

-سعال غير منتج

يمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو شديدة قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض حاد من عدوى في الرئتين (الالتهاب الرئوي) أو الكبد (التهاب الكبد).

قد تتعرض النساء المصابات أثناء الحمل لخطر الإجهاض أو الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الرضع عند الولادة.