استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 20-9-2020

استقرت أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 20-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 235.15 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 235.15 ريال بما يعادل 62.70 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 215.56 ريال بما يعادل 57.47 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 205.77 ريال بما يعادل 54.86 $



سعر الذهب عيار 18

بنحو 176.37 ريال بما يعادل 47.02 $



سعر الذهب عيار 14

بنحو 137.17 ريال بما يعادل 36.57 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 117.58 ريال بما يعادل 31.35 $



سعر أوقية الذهب

بنحو 7,313 ريال بما يعادل 1,950 $



سعر جنيه الذهب

بنحو 1,646 ريال بما يعادل 438.89 $



سعر كيلو الذهب

بنحو 235,155 ريال بما يعادل 62,698 $

ويُعد الذهب ملاذا أمنا، بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبالتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو أقل.

الذهب يمكن أن يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبالتالي قد تربح أو تخسر منه، ولكن إذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر إلى الهبوط، فمثلاً في مثل هذه الايام مخاوف كورونا تعتبر فرصة لشراء الذهب لهروب المستثمرين نحوه.

الذهب هو الوسيلة الافضل والاكثر أمانا للادخار، على الأقل ان لم يكن للاستثمار والربح، وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يكفيهم ان الذهب هو الملاذ الأمن.