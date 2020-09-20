إصابة 3 أشخاص إثر سقوط أسانسير داخل عقار فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدتان وشخص آخر إثر سقوط أسانسير من الطابق الرابع بعقار سكنى فى شارع شريف بمنطقة حلوان، وانتقلت سيارة إسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالى بسقوط أسانسير داخل عقار فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، منذ أيام، أنقذت طفلا عقب احتجازه داخل الشقة سكنة بأحد العقارات بمنطقة حدائق القبة، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة باحتجاز (طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات) داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة الحدائق، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الدخول، وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، حيث تم فتح باب الشقة، وإخراج الطفل سالما