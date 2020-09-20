إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بالسلام

قررت نيابة السلام، إحالة 3 عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الاجرامي في سرقة المخازن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب والمغافلة" فى مدينة السلام.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم) بتكوين تشكيلا ًعصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المخازن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب، المغافلة" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (مجموعة من العدد والأدوات التى يستخدمونها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.