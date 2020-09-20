أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 20-9-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 20-9 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 802 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.890 مليار جنيه.

إيقاف تداول 35 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 35 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الحديد والصلب المصرية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، راية القابضة للاستثمارات المالية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الألومنيوم العربية، سماد مصر (ايجيفرت)، العالمية للاستثمار والتنمية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، ليسيكو مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الكابلات الكهربائية المصرية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، مصر للفنادق، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، العبور للاستثمار العقاري، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المهندس للتأمين، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، بي انفستمنتس القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، شركة النصر للأعمال المدنية.

البورصة تربح 802 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 802 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 617.890 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 412.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 39.3 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.49% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.09%، والعرب على 5.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.85%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 3.4 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 10969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12730 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 1972 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 923 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 16.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.551 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد بسعر إغلاق 37.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 6.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.77%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 11.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.52%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.52%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 12.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 3.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.79%.