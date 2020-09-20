أخبار × 24 ساعة.. افتتاح 77 مسجدا فى 13 محافظة الجمعة المقبل.. صور

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى .

الزراعة تطلق الحملة القومية المُكثفة للتحصين ضد مرض الحُمى القلاعية بالجمهورية

التعليم تضبط 5 حالات غش وحيازة محمول بامتحان الدبلومات الفنية دور ثان

الكهرباء تدعو المواطنين التأكد من حل شكاوى الفواتير والمطالبة بصور القراءات

وزير التموين يفتتح غدا معرض "أهلا مدارس" بمدينة نصر

الأوقاف تعلن افتتاح 77 مسجدا فى 13 محافظة الجمعة المقبل.. صور

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على تطبيق الاختبارات الإلكترونية على الطلاب

الأزهر للفتوى يحرم "التحفيل" بين مشجعى كرة القدم لانحرافه عن الطريق المستقيم