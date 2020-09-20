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أخبار × 24 ساعة.. افتتاح 77 مسجدا فى 13 محافظة الجمعة المقبل.. صور

الأحد، 20 سبتمبر 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. افتتاح 77 مسجدا فى 13 محافظة الجمعة المقبل.. صور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
إعداد سيد الخلفاوى

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