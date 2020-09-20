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أبرز 7 قرارات يتم تطبيقها بدءا من الغد.. إقامة صلاة الجنازة والأفراح الأبرز

الأحد، 20 سبتمبر 2020 11:50 ص
أبرز 7 قرارات يتم تطبيقها بدءا من الغد.. إقامة صلاة الجنازة والأفراح الأبرز الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وفقا لقرارات اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، فهناك عده قرارات يبدأ تطبيقها من غد الإثنين. 

وتضمنت أبرز القرارات..

 

-استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد
 

-عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية

 
-تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50%
 

-السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا

 
-عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم
 

 -استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية

 
-فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب

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