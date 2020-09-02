ABC نيوز: فيس بوك يعلن إزالة شبكة صفحات مرتبطة بروسيا استهدفت دول منها أمريكا

كتبت رباب فتحى

قال موقع "فيس بوك" إنه أزال شبكة صغيرة من الحسابات والصفحات المرتبطة بوكالة أبحاث الإنترنت الروسية ، والتى تعد بمثابة "مصنع الترول" الذي استخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لزرع الفتنة السياسية في الولايات المتحدة منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

كما قام موقع "تويتر" أيضًا بتعليق خمسة حسابات ذات صلة.

وقالت الشركة إن التغريدات من هذه الحسابات المرتبطة بروسيا كانت "منخفضة الجودة وغير مرغوب فيها" وأن معظمها تلقى القليل من الإعجابات أو إعادة التغريد ، إن وجدت.

وقالت شركة "فيس بوك" إن الأشخاص وراء هذه الحسابات جندوا صحفيين مستقلين "لا يعرفون الغرض الحقيقى من ورائها " للنشر باللغتين الإنجليزية والعربية ، مستهدفين بشكل أساسي الجماهير ذات الميول اليسارية.

وقال فيس بوك يوم الثلاثاء إن نشاط الشبكة ركز على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجزائر ودول أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية.

قالت الشركة إنها بدأت التحقيق في الشبكة بناءً على معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول أنشطتها خارج فيس بوك. أضاف فيس بوك أن الشبكة كانت في المراحل الأولى من التطوير ، ولم تشهد "أي مشاركة تقريبًا" على فيس بوك قبل إزالتها.

وقال موقع "إيه بى سى نيوز" إن الشبكة تتألف من 13 حسابًا على فيس بوك وصفحتين. وتابعت حوالي 14000 حساب آخر أو أكثر من الصفحات. ولم تضم الصفحة باللغة الإنجليزية أكثر من 200 متابع.

ومع ذلك ، تضيف الشبكة الأمريكية، أن وجودها يشير إلى الجهود الروسية المستمرة لتعطيل الانتخابات الأمريكية وزرع الفتنة السياسية في بلد منقسم بالفعل. لتجنب الاكتشاف ، قام الأشخاص الذين يقفون وراء الشبكة بتجنيد الأمريكيين على الأرجح دون علمهم ، كصحفيين وكأشخاص مخولين بشراء إعلانات سياسية في الولايات المتحدة.

قال فيس بوك إن الأشخاص الذين يقفون وراء الشبكة نشروا حول أحداث عالمية تتراوح بين العدالة العرقية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومؤامرة QAnon والحملة الرئاسية للرئيس دونالد ترامب وجو بايدن. أنفقت الشبكة حوالي 480 دولارًا على الإعلان على فيس بوك ، بالدولار الأمريكي بشكل أساسي. ومع ذلك ، قال فيس بوك إن إعلانات لا تتجاوز قيمتها دولارين استهدفت الولايات المتحدة.

ووجهت منشورات الشبكة الناس إلى موقع على شبكة الإنترنت يسمى PeaceData ، الذي يزعم أنه منظمة إخبارية عالمية ، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث Graphika ، "اتخذ موقفًا يساريًا ، يعارض ما تصوره على أنه إمبريالية غربية وتجاوزات الرأسمالية ".

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان يوم الثلاثاء إنه قدم معلومات للمنصات "لحماية أفضل ضد التهديدات لأمن الأمة وعملياتنا الديمقراطية".