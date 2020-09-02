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50 مليون دولار من الأمريكية للتنمية لمشروعات مياه الشرب والصرف بشمال سيناء

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:12 ص
50 مليون دولار من الأمريكية للتنمية لمشروعات مياه الشرب والصرف بشمال سيناء مشروعات المياه بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أكد المهندس سعيد بده ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء ، أنه فى إطار التعاون المشترك والمثمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر ، بتقديم 50 مليون دولار لدعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء فى بيان له اليوم ، أن هذه المشروعات تأتى فى إطار اتفاقية مبادرة شمال سيناء والتى ساهمت بشكل مباشر ومؤثر فى وصول خدمات مياه الشرب النقية لأكثر من 325 ألف مواطن بشمال سيناء ، وتحسين خدمات الصرف الصحى لعدد 110 آلاف مواطن ، مما ساهم بصورة مباشرة فى النهوض بمستوى خدمات البنية الأساسية المقدمة للمواطن السيناوي.

وأوضح، بده أنه من التجارب الرائدة فى مثل هذه المشروعات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتخفيض استهلاك الطاقة فى محطات التحلية بوسط سيناء، حيث تم تنفيذ 3 وحدات لتوليد كهرباء من خلال الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية 1200 كيلووات لإنتاج 2000 ميجاوات ساعة سنويا مما يوفر فى تكلفة إنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية المنتجة ويقلل من إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون والإضرار البيئية.

واشار بده، أنه تم تنفيذ هذه الأعمال بالكامل بأيدى وسواعد أبناء مصر المخلصين وبالتعاون والتنسيق التام بين محافظة شمال سيناء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لشمال وجنوب سيناء، وكذلك الاستشاريون والمقاولون المصريون المتخصصون.

 

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مشروعات المياه بشمال سيناء

 

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مشروعات المياه بشمال سيناء

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مشروعات المياه بشمال سيناء

 

 


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