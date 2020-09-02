489 مليون جنيه حصيلة عوائد ملف التصالح فى مخالفات البناء بالمنوفية

المنوفية ـ محمد فتحى

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف رافقه نائبه محمد موسي، وأشرف الليثى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمدينة منوف .

وأكد محافظ المنوفية علي أن 30 سبتمبر الجاري آخر موعد لتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء، مشددا علي أنه لن يكون هناك مد للتصالح وأنه عقب انتهاء المدة المحددة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لإزالة كافة الحالات المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح والتي لا ينطبق عليها شروط القانون وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء .

وأضاف محافظ المنوفية، أن جملة العوائد المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء بلغت ما يقرب من 489 مليون جنيه منذ بدء الأعمال وحتي الآن بإجمالي عدد طلبات 128 ألفا و945 طلبا بنطاق المحافظة .

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى أن جملة العوائد المحصلة في ملف التصالح فى مخالفات البناء بنطاق المركز بلغت ما يقرب من 70 مليون جنيه حتي الآن، وأن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم استقبالها حتي اليوم بلغ 21 ألفا و818 طلبا، مضيفاً أن العمل جاري علي قدم وساق وخلال الفترات الصباحية والمسائية وجميع أيام الأسبوع لاستقبال طلبات المواطنين وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح علي تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة .

وفي إطار المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء، كلف المحافظ نائبه محمد موسي واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة بالمرور علي الوحدات المحلية للمتابعة الميدانية ودفع العمل والاسراع في الانتهاء من المهام المكلفة، حيث تفقد نائب المحافظ أعمال التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، كما تفقد السكرتير العام أعمال التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا و الوحدة القروية بعرب الرمل، حيث وجه بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بنطاق الوحدات القروية والوحدة المحلية للمركز والمدينة تنفيذاً للتكليفات المحافظ ، وضرورة تكثيف الأعمال وفتح منافذ للتحصيل للتيسير علي المواطنين والوصول الي أعلي معدلات التحصيل بنطاق المركز والمدينة، وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أنه بلغ عدد طلبات التصالح 10 آلاف و39 طلبا منذ بدء تلقي الطلبات بإجمالي متحصلات ما يزيد عن 47 مليون جنيه .

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل إنتهاء المدة المحددة لحين السير في باقي الإجراءات القانونية، مشدداً علي جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان ملف التصالح فى مخالفات البناء والتأكد من إنتظام سير العمل وإزالة كافة العقبات التى تواجه اللجان وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف بإعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.