اليوم السابع
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32 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب تغادر مطار القاهرة لعدة وجهات بالخارج

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:24 م
32 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب تغادر مطار القاهرة لعدة وجهات بالخارج مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتبت رحاب نبيل

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غادرت مطار القاهرة اليوم الأربعاء 32 رحلة طيران دولية علي متنها حوالي 5 آلاف راكباً متجهة إلي عدة وجهات بالخارج ، وصرحت مصادر مطلعة بالمطار ، بأن صالات المطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مغادرة رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخري متجهة إلي عدة دول بالخارج منها "الإمارات ، العراق ، السعودية ، اثيوبيا ،  السودان ، ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان ، تركيا ، فرنسا ، إيطاليا  ، لندن ، هولندا" .
 
 
 
ويشهد مطار القاهرة الدولي ، علي مدار اليوم الأربعاء ، مغادرة ووصول حوالي 13 الف راكب علي متن 106 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
 
 
 

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