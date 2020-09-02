145.5 ألف برميل زيت خام يوميا متوسط إنتاج حقول خالدة 2019/2020

كتبت- مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الثقة المتبادلة مع الشركاء الأجانب تسهم بدور مهم فى تحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة العمليات وأن العمل بروح الفريق يسهم فى تحقيق الخطط الموضوعة التى تستهدف زيادة معدلات الإنتاج وتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة ، مشيراً إلى إلتزام شركة أباتشى وشركائها فى مناطق امتياز شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية كأحد شركاء قطاع البترول الأساسيين ولها قصص نجاح مهمة ساهمت على مدى 25 عاماً فى الأداء المتميز الذى حققته شركة خالدة للبترول.

وطالب الملا باستمرار منظومة استدامة العمليات وتحسين الكفاءة وزيادة الاستثمارات وعدد الحفارات خلال الفترة القادمة لزيادة الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى لإنتاجية الآبار ، خاصة وأن البحث السيزمى الذى تم مؤخراً يشير إلى وجود احتماليات وامكانيات واعدة في مناطق عمل الشركة ، مؤكداً على بذل العاملين أقصى جهد ممكن لمواجهة التحديات والإلتزام بمنظومة السلامة كأولوية قصوى والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول لإعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019/2020.

وأوضحت نتائج الأعمال التى عرضها المهندس سعيد عبد المنعم رئيس الشركة أن متوسط الإنتاج اليومي خلال العام المالي 2019/2020 بلغ حوالي 5ر145 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، وحوالى 665 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من البوتاجاز حوالى 1600 برميل.

وأضاف أنه تم إنفاق 651 مليون دولار خلال العام ، و تم حفر 39 بئراً لتنمية الاحتياطيات المؤكدة وتأكيد الاحتياطيات المحتملة والممكنة منها 35 بئراً منتجة للزيت الخام و4 آبار منتجة للغاز، كما تم تنفيذ 126 عملية إعادة إكمال منها 82 عملية بحقول الزيت و8 عملية بحقول الغاز الطبيعي ، بالإضافة إلى استكمال حفر وإكمال 19 بئراً استكشافية ، والانتهاء من معالجة البيانات السيزمية ثلاثى الأبعاد عالية الجوده بإجمالي مساحة2920 كم2 شاملة مساحة الدمج مع برنامج غرب كلابشة ، وأنه جارى حالياً العمل علي معالجة تلك البيانات . وأدى هذا النشاط إلى تحقيق العديد من الاكتشافات المتميزة منها كشف بركات العميق-1X ، كشف كارنارفون-1X كشف قادش أقصى -1X ، كما تم الانتهاء من إنجاز العديد من المشروعات من أبرزها الانتهاء من مد خط الغاز بات / إبريس وتطوير حقول جاد للغاز من خلال نقل وعاء فصل الغازات ، هذا بالإضافة إلى نقل و تركيب توربينة توليد طاقة كهربائية من منطقة كهرمان لمنطقة كلابشه ، كما تم مد حوالى 17 كم مواسير لخطوط الزيت الخام والغاز والإنتهاء من مد خط غاز بركات العميق 1X.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والرقابة علي الشركات الاجنبية والمشتركة ، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس الاقليمى والمدير العام لشركة أباتشى الامريكية بمصر ، وممثلى شركتى كوفيبك و IPR .