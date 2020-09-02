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ولي العهد السعودي يهنئ هشام المشيشي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 06:40 م
ولي العهد السعودي يهنئ هشام المشيشي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة الامير محمد بن سلمان
كتب أحمد عرفة

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هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأدى اليوم الأربعاء أعضاء الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي، التي صادق عليها البرلمان، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، حيث وافق البرلمان التونسي اليوم الأربعاء على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشى وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وصوت 134 نائبا بنعم بينما رفض 67 نائبا منح الثقة.

 وبدأت جلسة البرلمان التونسى، للتصويت على حكومة المشيشى، حيث أعلن رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشى، تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب، فى خطوة تهدف إلى النأى عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر، والمشيشى عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضى وكان وزيرا للداخلية فى حكومة إلياس الفخفاخ الذى استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.

 

 


محمد بن سلمان

السعوديه

هشام المشيشى

تونس

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