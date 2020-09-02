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ولى عهد دبى يوجه رسالة للشيخ حمدان بن راشد فى مرضه: سلامتك من كل مكروه

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:22 م
ولى عهد دبى يوجه رسالة للشيخ حمدان بن راشد فى مرضه: سلامتك من كل مكروه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
كتب آسر أحمد

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وجه الشيخ حمدان بن محمد، بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورئيس المجلس التنفيذي، رسالة للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية، يتمني فيها الشفاء له بأبيات من الشعر عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وكتب ولي عهد دبي على الصورة التي نشرها للشيخ حمدان بن راشد:

سلامتك من كل بأسٍ ومكروه، يا شيخنا رمز الفخر والشهامة، يا مفخرة داره ويا عزوة أخوه، ياللي على نجم الثريّا مقامه، نطلب من الله جل شانه ونرجوه، إنّك بخير ودايمٍ في سلامه".

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حمدان بن راشد

حمدان بن محمد بن راشد

وزير المالية الاماراتي

اخبار الامارات

الامارات اليوم

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