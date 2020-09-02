وزير خارجية السعودية يسلم رئيس الوزراء الكويتى رسالة خادم الحرمين لنائب الأمير

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد، بحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، في قصر السيف، اليوم، وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وتسلم رئيس مجلس الوزراء الكويتى ، خلال اللقاء، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين.