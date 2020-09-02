اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية السعودية يسلم رئيس الوزراء الكويتى رسالة خادم الحرمين لنائب الأمير

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:41 م
وزير خارجية السعودية يسلم رئيس الوزراء الكويتى رسالة خادم الحرمين لنائب الأمير وزير الخارجية السعودي ورئيس مجلس الوزراء الكويتى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد، بحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، في قصر السيف، اليوم، وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وتسلم رئيس مجلس الوزراء الكويتى ، خلال اللقاء، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين.


الكويت

وزير الخارجية السعودي

رئيس مجلس الوزراء الكويتى

الشيخ نواف الأحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة