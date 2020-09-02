اليوم السابع
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وزير الصحة الكويتى: شفاء 552 حالة إصابة بكورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:02 م
وزير الصحة الكويتى: شفاء 552 حالة إصابة بكورونا وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 552 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 78 ألفًا و209 حالات.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال552 من فيروس (كورونا) .. مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 
كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 433 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 77 ألفًا و657 حالة.


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