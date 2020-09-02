اليوم السابع
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وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيره الكويتى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 06:19 م
وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيره الكويتى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وكالات

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى اليوم، وزير خارجية دولة الكويت ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تناول اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين المملكة والكويت وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط متينة ومتأصلة والعمل المشترك على تعزيز أواصرها ومضامينها في مختلف مجالاتها وأبعادها الإستراتيجية ، كما تم بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة.

وقد أقام وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الكويتي مأدبة غداء تكريما لوزير الخارجية والوفد المرافق له .

حضر اللقاء والمأدبة الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ، ونائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد سليمان الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الكويتي السفير ضاري عجران العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين وسفير دولة الكويت لدى المملكة السفير الشيخ علي الخالد الصباح ، وأعضاء الوفد المرافق لسمو وزير الخارجية .  


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