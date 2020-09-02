اليوم السابع
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وزير التعليم يعلن الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:27 ص
وزير التعليم يعلن الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة  سوف تعلن عن الخطوط العريضة للعام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء القادم 8 سبتمبر الجارى كما وعدنا سابقا، وكل ما يقال عن هذا الموضوع حتي الآن "لا أساس له من الصحة" وهو تخمينات نتمني عدم الخوض بها أو تداولها.


وأوضح وزير التربية والتعليم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: أيضا كل ما يقال عن "حركة تغييرات إدارية" لا أساس له وأرجو من الجميع الاستماع فقط إلي ما تعلنه الوزارة رسميا.
 

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس فى وقت سابق اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

 

ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.


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