اليوم السابع
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وزير البترول يعتمد العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:14 م
وزير البترول يعتمد العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتبت - مروة الغول

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اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،العلاوة الخاصة للعاملين بقطاع البترول (هيئة البترول والشركات القابضة والقطاع العام والمشترك) بنسبة 12% من الأجر الأساسى للعامل في 30/6/2020 وبحد أدنى 75 جنيهاً تضاف إلى الأجر الأساسى في 1/7/2020 وتمنح لمن يعين بعد هذا التاريخ طبقاً للقواعد المعمول بها في منح العلاوات الخاصة وفقاً للقواعد التنفيذية التي يتم تقريرها في هذا الشأن.
 
• وبالنسبة للعاملين بقطاع الشركات المساهم تمنح العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسى للعامل في 30/6/2020 بحد أدنى 75 جنيهاً وبحد أقصى 350 جنيهاً وتضاف إلى الأجر الأساسى للعامل في 1/7/2020 ، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع إعمال باقى القواعد المقررة في شأن منح العلاوات الخاصة.
 
• كما تضمن قرار مجلس إدارة الهيئة أن يزاد العاملون بالجهات السابق ذكرها حافزاً شهرياً بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من 1/7/2020 طبقاً لما ورد بقرار وزير المالية على أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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