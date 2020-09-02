اليوم السابع
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وزيرة البيئة تؤكد دعم قانون المخلفات للقطاع غير الرسمى وتعلن دراسة عمل بوليصة تأمين

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:50 م
وزيرة البيئة تؤكد دعم قانون المخلفات للقطاع غير الرسمى وتعلن دراسة عمل بوليصة تأمين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المخلفات الجديد يهتم بالعاملين بالمخلفات، أو القطاع غير الرسمى، حيث بدأت الوزارة منذ عام الاجتماع مع بعض العاملين بالقطاع للاطلاع على المشاكل التى تواجههم، وبعد إعداد دراسة وافية بها تم بالتعاون مع وزارة التضامن إطلاق موقع لتسجيل بياناتهم، وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة جار العمل لإثبات عملهم بالبطاقة، كل ذلك لوضعهم تحت الغطاء الاجتماعى، مشيرة إلى أنه تم التطرق لإمكانية عمل بوليصة تأمين لهم، بدعم من الدولة فى الفترة الأولى من التطبيق لتشجيعهم على الاشتراك بها.
 
وأضافت ياسمين، خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامى مصطفى شردى: "كما سيتم مساعدتهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بعد تسيجل بياناتهم لإنشاء جمعيات أهلية، ليتمكنوا من التقدم لعقود التشغيل على الأحياء والمناطق المختلفة"، قائلة: "هذه المهنة على رأسنا من فوق، لأن من غيرهم وقت الحظر بالتزامن مع أزمة كورونا، كانت قد ازدادت الأعداد أكثر، حيث ساهموا فى نقل تلك المخلفات بشكل أمن، فى الوقت الذى كان فيه الجميع يجلس فى بيته للحماية من الفيروس، كانوا هم يعملون بالشارع".

وزيرة البيئة

منظومة المخلفات

قانون المحخلفات

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