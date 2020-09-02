وزارة الدفاع الروسية ترسل قوات إلى بيلاروسيا لمناورات "الأخوة السلافية -2020"

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، ونظيره البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش بحثا الأربعاء، التحضيرات لمناورات بين قوات البلدين في بيلاروسيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن تدريبات "الأخوة السلافية-2020" ستجرى أواخر سبتمبر في ميدان بمدينة بريست في أقصى غرب بيلاروسيا، وأن عسكريين صربا سيشاركون فيها أيضا، إلى جانب نظرائهم الروس والبيلارسي.

وتزامنت المحادثات بين غيراسيموف وفولفوفيتش مع زيارة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي أكد استعداد موسكو "لرد حاسم على كل من يحاول عزل بيلاروس عن روسيا".