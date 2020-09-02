وزارة البيئة تحث المزارعين والشباب على فتح مواقع لتجميع قش الأرز

كتبت ـ آية دعبس

دعت وزارة البيئة، المزارعين والشباب، فى تقديم طلبات لفتح مواقع لتجميع قش الأرز وتأجير معدات زراعية كالمكابس والفرامات والجرارات الزراعية المدعومة من وزارة البيئة، بالتزامن مع بدء منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020، وذلك تحت شعار "افتح موقع لتجميع قش الأرز.. واكسب من تجميع القش وإعادة بيعه".

وقالت وزارة البيئة، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"،: بإيدك ومساعدتك قدرنا نسيطر على السحابة السوداء، خليك معانا، نكمل المشوار، ونحافظ على بيئتنا".

كان قد قال الدكتور أيمن عبد الواحد، رئيس إدارة الأزمات والكوارث بوزارة البيئة، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن هناك إقبالا كبيرا على فتح مواقع تجميع قش الأرز، خلال هذا العام، حيث تلقت الوزارة حتى الآن 500 طلب لفتح مواقع لتجميع قش الأرز، مقابل 725 موقعا فى 2019، ونتوقع أن تتخطى أعدادها العام الماضى، خلال هذا الموسم، لاستمرار تلقى الوزارة لطلبات بأعداد كبيرة، مشيرا إلى أنه تم وضع عدة ضوابط للمواقع، لضمان عدم حدوث أى مشكلة بيئية، مثل: أن يكون قريبا من مصدر مائى، وبعيدا عن التجمعات السكنية، وبعيدا عن خطط نقل الكهرباء، بالإضافة إلى عمل مجموعة من الحملات التوعوية للمزارعين بأهميته، وإدخاله فى عدة صناعات، واستخدامه كعلف.

وتستعد وزارة البيئة، خلال هذه الفترة لبدء إجراءات مواجهة موسم نوبات تلوث الهواء الحادة، والمعروف بـ" السحابة السوداء"، والتى تبدأ عادة من أول شهر سبتمبر سنويا، وحتى منتصف نوفمبر، والتى تنتج عن عدة عوامل، من بينها: عوامل طبيعية، مثل: سرعة الرياح واتجاهها، وظاهرة الإنعكاس الحراري، فضلاً عن عوامل بشرية تتمثل في حرق المخلفات الزراعية، والإنبعاثات الناجمة عن المصانع، وكذا إنبعاثات عوادم المركبات، والحرق المكشوف للمخلفات الصلبة.