ورشة عمل حول أثر إستخدام التقاوى المحسنة على إنتاجية المحاصيل الحقلية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، عن تنفيذ ورشة عمل حول ( أثر إستخدام التقاوى المحسنة على إنتاجية المحاصيل الحقلية) بالتعاون مع معهد بحوث الإقتصاد الزراعى وقسم البحوث والدراسات الاقليمية ، وبحضور عدد 60 فرد من المسؤولين عن ملف استخدام التقاوى المحسنة بالمديرية وأعضاء وحدة بحوث الإقتصاد الزراعى بالمعهد ومديرية الزراعة وعددٍ من المزارعين .

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن تنفيذ ورشة العمل تأتى فى إطار التعاون القائم بين معهد بحوث الإقتصاد الزراعى ومديرية الزراعة بالشرقية للإطلاع على كل ما هو جديد فى هذا المجال ، ومناقشته والبحث فى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع لما يحققه من نهضة فى مجال الانتاج الزراعى ويؤثر ايجابا على الفلاح والاقتصاد المصرى ، كما تم فتح باب النقاش بين الحضور لعرض المشاكل والمعوقات وطرح الحلول ومناقشتها للوصول لحلول جذرية لمشاكل المزارعين وتحسين جودة الإنتاج .

ومن جانبه ، اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية فى زراعه المحاصيل لتحقيق اعلى انتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يساهم فى زياده الدخل القومى ، مشيراً إلى أن المحافظة لاتألوا جهداً فى تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.