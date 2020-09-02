اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ورشة عمل حول أثر إستخدام التقاوى المحسنة على إنتاجية المحاصيل الحقلية بالشرقية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:45 م
ورشة عمل حول أثر إستخدام التقاوى المحسنة على إنتاجية المحاصيل الحقلية بالشرقية المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، عن تنفيذ ورشة عمل حول ( أثر إستخدام التقاوى المحسنة على إنتاجية المحاصيل الحقلية) بالتعاون مع معهد بحوث الإقتصاد الزراعى وقسم البحوث والدراسات الاقليمية ، وبحضور عدد 60 فرد من المسؤولين عن ملف استخدام التقاوى المحسنة بالمديرية وأعضاء وحدة بحوث الإقتصاد الزراعى بالمعهد ومديرية الزراعة وعددٍ من المزارعين .

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن تنفيذ ورشة العمل تأتى فى إطار التعاون القائم بين معهد بحوث الإقتصاد الزراعى ومديرية الزراعة بالشرقية للإطلاع على كل ما هو جديد فى هذا المجال ، ومناقشته والبحث فى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع لما يحققه من نهضة فى مجال الانتاج الزراعى ويؤثر ايجابا على الفلاح والاقتصاد المصرى ، كما تم فتح باب النقاش بين الحضور لعرض المشاكل والمعوقات وطرح الحلول ومناقشتها للوصول لحلول جذرية لمشاكل المزارعين وتحسين جودة الإنتاج .

ومن جانبه ، اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية فى زراعه المحاصيل لتحقيق اعلى انتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يساهم فى زياده الدخل القومى ، مشيراً إلى أن المحافظة لاتألوا جهداً فى تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

 


الشرقية

اخبار الشرقية

زراعة الشرقية

زيادة محاصيل زراعية

وكيل زراعة الشرقية

استخدام التقاوى المحسنة

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زراعة الشرقية تعلن بدء جنى محصول القطن خلال أيام بالمساحات المنزرعة مبكرا

الأحد، 30 أغسطس 2020 05:00 ص

زراعة الشرقية: اختيار أنواع معينة للذرة الشامية لزراعتها وزيادة إنتاجية الفدان

الخميس، 20 أغسطس 2020 02:09 م

صور.. موظفو زراعة الشرقية يتوجهون لصناديق الانتخابات بالأعلام المصرية

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 11:45 ص

زراعة الشرقية: محصول الأرز مبشر و3600 جنيه غرامة تبديد المياه للفدان.. صور

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 05:00 ص

زراعة الشرقية تبدأ فعاليات اليوم الأول لدورة مطبقى المبيدات لـ24 متدربا

الأحد، 26 يوليه 2020 01:21 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة