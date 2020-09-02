هل توافق الحكومة على مقترح الغرف التجارية إقامة معرض أهلا مدارس 20 سبتمبر؟

كتبت سماح لبيب

تعقد غرفة القاهرة التجارية اجتماعات متواصلة مع ممثلى وزارة التموين ومساعد الوزير للاتفاق على كيفية إقامة معرض أهلا مدارس الذى يعقد سنويا قبل بدء موسم العام الدراسى الجديد لبيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة عن سعر بيعها فى الأسواق وتصل التخفيضات إلى 40% فى بعض القطاعات، وتشمل المعروضات أدوات مكتبية وملابس جاهزة وأحذية وشنط مدرسية وغيرها من المنتجات التى تهم الأسر المصرية فى العام الدراسى الجديد.

وتجرى حاليا مفاوضات بين وزارة التموين ومجلس الوزراء لمناقشة اقتراح إقامة المعرض 20 سبتمبر الجارى ومنح أهلا مدارس استثناء عن باقى المعارض بإقامته قبل 1 أكتوبر المقبل ميعاد فتح المعارض مرة أخرى بعد توقف اقامتها منذ أزمة انتشار فيروس كورونا، ومدى استجابة الوزراء لمقترحات الغرف التجارية بموعد إقامة المعرض مبكرا واستعداد الشركات لضخ منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين بما يساهم فى رواج كبير بالأسواق، وشراء مستلزمات المدارس بأسعار منافسة عن أسعار بيعها بالمحال التجارية.

وأهم ما يميز معرض أهلا مدارس هو الغاء الحلقات الوسيطة بين الشركات المنتجة والمستهلك وشراء السلع بسعر المصنع والتى تتراوح نسب التخفيضات عليها من 25 وحتى 40%، كما أن الشركات المشاركة بالمعرض لا تقوم بدفع أى رسوم إيجارية وغرفة القاهرة تتحمل كافة الرسوم، مما يدعم من وضع السلع بأسعار مخفضة وعدم تحمل الشركات العارضة لأى مصروفات.

وشارك العام الماضى ما يقرب من 150 شركة بمعرض أهلا مدارس متنوعة ما بين أدوات مكتبية، وملابس جاهزة، وأحذية ومنتجات جلدية وعدد من شركات المواد الغذائية، ويستمر المعرض خلال 10 أيام متتالية، والذى شهد اقبال كبير من المواطنين خلال فترة المعرض.

وعلمت اليوم السابع، أنه تم حجز قاعات هيئة المعارض المصرية مع فك الحظر وعودة اقامة المعارض مرة أخرى اعتبار من 1 أكتوبر المقبل وحتى 10 أكتوبر لمختلف القطاعات الصناعية، وهو ما أدى لوضع مقترحات بإقامة معرض اهلا مدارس نهاية سبتمبر الجارى.

ويذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت مد الأوكازيون الصيفى لمدة شهر إضافى حتى نهاية الموسم فى المحال التجارية.