هبوط مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.30% بخسارة 11.16 نقطة

كتب هانى الحوتى

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.30% خاسراً 11.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3769.090 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 900.7 ألف ريال عبر تنفيذ 545 صفقة لعدد 43 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 2.67%، ثم سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 2.27%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.90%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 6.25%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.51%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 2.78%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 239.3 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة النفط العمانية للتسويق، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة أوكيو، وذلك في اجتماعهم الأول من سبتمبر 2020، وسوف تساهم هذه الشراكة في استكشاف فرص العمل محلياً وعالمياً بالإضافة إلى تغيير العلامة التجارية لشبكة محطات نفط عمان للتسويق إلى علامة أوكيو التجارية، مضيفة أنه من المؤمل أن تعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على دعم شركة النفط العمانية للتسويق نطاق عملها بشكل أسرع، وذلك بالاستفادة مستقبلاً من حقوق ملكية علامة أوكيو التجارية محلياً وعالمياً، حيث ستسهم هذه الشراكة في جعل شركة النفط العمانية للتسويق لاعباً مهماً في تجارة بيع الوقود بالتجزئة على مستوى العالم.