اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز تكشف عيوب دروع الوجه والكمامات ذات الصمام

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:15 ص
نيويورك تايمز تكشف عيوب دروع الوجه والكمامات ذات الصمام دروع الوجه وحدها اقل فاعلية فى منع الفيروسات
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن دراسة جديدة أظهرت أن دروع الوجه والأقنعة ذات الصمامات، وهما خياران يجدهما كثير من الناس أكثر راحة من الكمامات المصنوعة من القماش، يبدو أنهما أقل فاعلية فى منع الجزيئات الفيروسية مقارنة بالأقنعة والكمامات العادية، وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد ذكرت أن دروع الوجه البلاسيتيكية الشفافة والكمامات المزودة بصمامات أو فتحات، غير موصى بها، بسبب مخاوف من أنها لا تمنع الجزيئات الفيروسية بشكل كاف. لكن البحث الجديد الذى يستخدم الليزر لتتبع مسار السعال، يقدم عرضا مرئيا مذهلا لكيفية هروب أعمدة كبيرة من الجزيئات من وراء درع الوجه أو القناع الذى توجه به فتحات.

 

وقالت لينسى مار، أستاذة الهندسة المدنية والبيئية فى فرجينا تيك، والتى تدرس الجسيمات المحمولة جوا، لكنها لم تشارك فى البحث، إنها تعتقد أن هذه التصورات قوية حقا لمساعدة عامة الناس على رؤية وفهم ما يحدث.

ورأت نيويورك تايمز أن هذه الأنباء ستكون مخيبة لمن يبحثون عن بديل للكمامات العادية، فالمدرسون والطلاب على وجه الخصوص يفضلون دروع الوجه لأنها أكثر راحة لارتدائها لفترات زمنية طويلة ويمكن تنظيفها بسهولة وتسمع بتواصل أفضل لأنها لا تؤثر على الصوت ولا تخفى تعبيرات الوجه.

 

كما أن الكمامات ذات الصمامات، التى تسمح بفتحات فى اتجاه واحد مصممة بهدف السماح بخروج النفس مع منع الجراثيم من الدخول أكثر ارتياحا فى التنفس.

 لكن البحث  الجديد المنشور فى دورية Physics of Fluids، يظهر أن دروع الوجه وحدها وأقنعة التهوية تسمح لأعمدة كبيرة من الجسيمات بالهروب، مما يعرض من حولك للخطر.


دروع الوجه

كمامة ذات صمام

الفيروسات

الكمامات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرنسا تعيد فتح المدارس وارتداء الكمامة إلزاميا للمعلمين والتلاميذ

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:00 ص

شجار ضخم فى مترو الأنفاق بكوريا الجنوبية.. والسبب رجل لا يرتدى كمامة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:23 م

أوروبا والتعامل مع الموجة الثانية من كورونا.. عالم فرنسى يحذر من خلع الكمامة عند الدخول فى مكان مغلق.. باحثة بريطانية: السيطرة على المدارس أهم الخطوات.. وخبير إسبانى يحذر من المناعة والاستعداد لشتاء أكثر خطورة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:00 ص

أنجلينا جولى وابنتها فيفيان بالكمامات فى رحلة تسوق لمتجر الحيوانات الأليفة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة