اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:17 م
خالد صلاح
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نوفاك يعلن اقتراح روسيا على أوبك+ التفاعل مع تعافى طلب النفط

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:17 م
نوفاك يعلن اقتراح روسيا على أوبك+ التفاعل مع تعافى طلب النفط وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك
رويترز

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قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط تعافى بنسبة كبيرة تصل إلى 90 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، مضيفا أن موسكو ستقترح على مجموعة أوبك+ اتخاذ رد فعل حيال هذا الاتجاه في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.

وقال نوفاك إنه يتوقع تعافيا كاملا للطلب على النفط في وقت ما من العام المقبل.

وقال "سنتابع الوضع ونحقق التوازن لإنتاج النفط مع تعافي الاقتصاد( العالمي)... نأمل أن يتعافي الطلب سريعا وسنقترح اتخاذ رد فعل حيال ذلك في إطار اتفاق أوبك+".

 


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