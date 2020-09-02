اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نقل رئيس مالى "المستقيل" إبراهيم بوبكر كيتا إلى المستشفى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:17 ص
نقل رئيس مالى "المستقيل" إبراهيم بوبكر كيتا إلى المستشفى الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقل الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا الذى أطيح به في انقلاب عسكرى الشهر الماضي، إلى المستشفى فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وتزيد المخاوف بشأن صحة الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاما، بعد أن احتجزه المجلس العسكرى لمدة 10 أيام.

وأفادت مصادر بحسب" روسيا اليوم": بأن "الرئيس المالي المستقيل نقل إلى مستشفى خاص، ولم تعرف حالة كيتا على الفور، ولم يتضح ما إذا كان سيتم إجلاؤه إلى الخارج للعلاج أم لا"، وأكد مصدران يعملان فى المشفى، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، إدخال الرئيس المالى إلى المستشفى لتلقي العلاج.


إبراهيم بوبكر كيتا

مالى

أزمة مالى

رئيس مالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة