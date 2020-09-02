نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوم طبى مجانى للكشف على أعضاءها

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوم طبى مجانى للكشف على المهندسين داخل مقر نادى المهندسين بسابا باشا يوم الخميس 10 سبتمبر من 5 إلى 8 مساءا.

وأشارت نقابة المهندسين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم أن الفاعلية تشمل الكشف فى تخصصات عيادة البطن، عيادة عظام، قياس ضغط الدم، قياس معدل السكر بالدم، قياس نسبة الأكسجين بالدم ، قياس معدل ضربات القلب.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن نقابة المهندسين حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة لاعضاءها والكشف المجانى للاطمئنان على صحة المهندسين ، وأضاف أن يشمل اليوم الكشف المجانى على المهندسين وسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع التزاحم والالتزام بالتباعد الاجتماعى خلال الكشف.