نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوم طبى مجانى للكشف على أعضاءها

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوم طبى مجانى للكشف على المهندسين داخل مقر نادى المهندسين بسابا باشا يوم الخميس 10 سبتمبر من 5 إلى 8 مساءا.
وأشارت نقابة المهندسين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم أن الفاعلية تشمل الكشف فى تخصصات عيادة البطن، عيادة عظام، قياس ضغط الدم، قياس معدل السكر بالدم، قياس نسبة الأكسجين بالدم ، قياس معدل ضربات القلب.
وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن نقابة المهندسين حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة لاعضاءها والكشف المجانى للاطمئنان على صحة المهندسين ، وأضاف أن يشمل اليوم الكشف المجانى على المهندسين وسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع التزاحم والالتزام بالتباعد الاجتماعى خلال الكشف.
وكانت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، قد نظمت محاضرات مجانية لابناء المهندسين لتعليم البرمجه ورفع ثقافه الاطفال وقدراتهم الذهنية والعملية وذلك من خلال سلسلة محاضرات اون لاين ،تبث السبت والثلاثاء من كل أسبوع فى الساعة السادسة مساءا .
وذلك بالتعاون مع النادي العلمي المصري (ESC) لتقديم كورس مجاني للأطفال باسم PICToblox عن طريق الأنترنت ، وتتضمن المحاضرات تعليم الطفل البرمجة بطريقة سهلة وبسيطة وشيقة وعن طريقة يستطيع الطفل تصميم وبرمجة لعبة بنفسه .
ويتكون الكورس من 4 محاضرات تحتوي علي تعريف الطفل البرمجة وكيفية تحميل البرنامج المستخدم وتعريف واجهة البرنامج، تعريف الطفل ، تكملة المشروع ثم إختيار أفضل ثلاثة لعبات وأكتر طفل يأخذ أعلي LIKE يكون الفائز .
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