نصف الحوامل المصابات بكورونا أكثر عرضة لدخول العناية المركزة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن النساء الحوامل أقل عرضة للإصابة بأعراض كورونا، لكن من المرجح أن ينتهى بهن الأمر فى العناية المركزة مقارنة بالنساء الأخريات، واستعرضت الورقة البحثية 77 دراسة أخرى تم إجراؤها فى جميع أنحاء العالم، ووجدت أن احتمال ظهور علامات فيروس كورونا على النساء الحوامل أقل بنسبة 57% لكن كانت فرص حدوث مضاعفات أو دخولهن العناية المركزة أكبر إذا أصابهن الفيروس.

وبحسب جريدة "دايلى ميل" البريطانية من بين الحوامل اللاتى ظهرت عليهن أعراض كورونا، كانت فرصة دخول العناية المركزة أعلى بنسبة 62% مما كانت عليه بالنسبة للنساء الأخريات.

وكانت جميع النساء فى الدراسة فى المستشفى بالفعل، لذلك ربما يعانين من مشاكل صحية أخرى.

وهذا لا يعنى أن 62% من النساء الحوامل المصابات بـ Covid-19 ذهبن إلى العناية المركزة، لكنه كان زيادة متناسبة فى المخاطر.

على سبيل المثال إذا ذهبت 10 من كل 1000 امرأة غير حامل إلى وحدة العناية المركزة، فستدخل 16 امرأة حامل.

وأظهرت الأبحاث أن الفيروس قد يؤدى أيضًا إلى الولادة المبكرة ويزيد من فرصة الطفل فى الذهاب إلى وحدة رعاية الأطفال حديثى الولادة.

ومع ذلك قال العلماء إن النتائج مطمئنة وأظهرت أن النساء الحوامل كان لهن نتائج مماثلة للنساء الأخريات المصابات بفيروس كورونا.

وتم إجراء البحث من قبل فريق يسمى PregCOV-19 Living Systematic Review Consortium ، بقيادة شاكيلا ثانجاراتينام، الأستاذ بجامعة برمنجهام.

وفحص الفريق 77 دراسة أجريت بالفعل حول تأثيرات فيروس كورونا والتى شملت 11،432 امرأة تم إدخالهن إلى المستشفى وتم تشخيصهن بالفيروس.

ووجدت المراجعة أن النساء الحوامل فى المستشفى المصابات بفيروس كورونا كن أقل عرضة بنسبة 57% للإصابة بأعراض، لكن 62% أكثر عرضة للانتهاء بالعناية المركزة.

بالإضافة إلى ذلك كانت هناك فرصة أعلى بنسبة 88% فى أن ينتهى بهن الأمر باستخدام جهاز التنفس الصناعي.

وارتبطت المشاكل الصحية الموجودة لدى الأمهات الحوامل، بما فى ذلك السمنة والسكرى وارتفاع ضغط الدم ، بقوة بزيادة مخاطر العناية المركزة والتنفس الصناعي.

وقال الدكتور إدوارد موريس، رئيس الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء: "في حين أن المخاطر العامة التي تتعرض لها النساء الحوامل من فيروس كورونا منخفضة، فإن نتائج هذه الدراسة تسلط الضوء على المخاطر الخاصة التي تتعرض لها النساء الحوامل، وخاصة في الثلث الثالث من الحمل، يجب أن يصبحوا على ما يرام مع فيروس كورونا.

ووجدت الدراسة أن 73 امرأة حامل من أصل 11580 امرأة في الدراسات (0.6 %) توفين بعد أن ثبتت إصابتهن بـ Covid-19 لم يتم توضيح أسباب وفاتهن، ما يعنى أن الوفاة قد تكون بسبب المرض أو لا.

وقال العلماء وفقا للدراسة التى نُشرت فى المجلة الطبية البريطانية إن الولادة المبكرة كانت أكثر شيوعًا بين النساء المصابات بـ Covid-19 مقارنة بالنساء غير المصابات، وكان على ربع الأطفال المولودين لأمهات مريضات الذهاب إلى وحدة حديثى الولادة.

وقالوا إن هؤلاء الأطفال معرضون لخطر الحاجة إلى الإدخال ثلاثة أضعاف أكثر من الأطفال المولودين لأمهات غير مصابات بالفيروس.

كتب البروفيسور ثانجراتينام: النساء الحوامل أقل عرضة للإصابة بأعراض الحمى والألم العضلي المرتبطة بـ Covid-19 مقارنة بالنساء غير الحوامل في سن الإنجاب، ومن المحتمل أن يحتجن إلى علاج العناية المركزة لـ Covid-19.