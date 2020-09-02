مياه القناة تستقبل طلاب جامعة السويس ضمن التدريب عمليًا والبرتوكول المشترك

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ، عدد من طلاب جامعة قناة السويس ، وذلك ضمن برتوكول التعاون المشترك بين جامعة القناة والشركة ، وذلك لتدريب الطلاب بكليات العلوم ، والهندسة عمليًا فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى لتحويل خلفيتهم العملية والنظرية الى مهارات عمليه وتطبيقيه بالشركة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، إن الشركة تسعى دائمًا على التعاون المستمر مع الجامعة وهيئات المجتمع المدنى، وسوق العمل، وذلك بهدف إعداد كوادر بشريه مؤهله لمواجهه متطلبات سوق العمل، حيث تم توزيع طلاب جامعة القناة على المحطات لتدريبهم لدعم مهاراتهم بمجالات تخصصاتهم للارتقاء بمستواهم العلمى، والعملى، وذلك فى ضوء المشاركة المجتمعية.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن تم تشكيل لجان متخصصة لفرق الطوارئ فى محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك للتعامل مع أى أزمات مفاجئة قد تحدث، بالإضافة الى تدريب لمهندسو وفنيو الشركة، للتعامل السريع والجيد والاستعدادات فى التطهير مخرات السيول، وبالوعات الصرف الصحى بالشوارع ومحطات الصرف والمجارى الخاصة بها، وتجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة، وذلك بناء على توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.