موجز أخبار المحافظات.. 50 مليون دولار من الأمريكية للتنمية لمشروعات المياه بشمال سيناء

كتب – أحمد مرعى

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأربعاء على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

50 مليون دولار من الأمريكية للتنمية لمشروعات مياه الشرب والصرف بشمال سيناء

محافظ البحيرة يعلن الموافقة على 128 مشروعا بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال عامين

محافظ المنيا يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصعيد لتشغيل 3 مشروعات إنتاجية

غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالزقازيق.. صور

سفير كوريا الجنوبية ومحافظ بنى سويف يزوران الجامعة التكنولوجية.. صور

489 مليون جنيه حصيلة عوائد ملف التصالح فى مخالفات البناء بالمنوفية

الانتهاء من إنشاء أول سوق حضارى متكامل بالفرافرة بتكلفة 3.8 مليون جنيه.. صور

العثور على جثة عجوز مكبلة وملقاة في أرض زراعية بالمنيا

رئيس جامعة طنطا يفتتح مستشفى الصدر الجديد بتكلفة تتجاوز 130 مليونا

جامعة أسوان تحقق تصنيف دولي في تصنيف تايمز للتعليم العالي

فض الأفراح الشعبية ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة في الشرقية.. صور

شركة مياه الأقصر تكشف خطوات التسجيل فى تطبيق "قرائتى" لقراءة عداد المياه إلكترونياً

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يبحثان تنشيط السياحة البيئية بمحميات المحافظة.. صور

محافظ كفر الشيخ يؤكد إنشاء كلية للثروة السمكية بالمحافظة لأول مرة بمصر.. فيديو