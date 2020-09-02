مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:



ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :





مواقيت الصلاة فى القاهرة



موعد صلاه الفجر 4:03 ص



توقيت صلاة الظهر 11:55 ص



ميعاد صلاة العصر 3:28



موعد صلاة المغرب 6:18



ميعاد صلاة العشاء 7:37







مواعيد الصلاة فى الإسكندرية



موعد صلاة الفجر 4:05 ص



توقيت صلاة الظهر 11:59



موعد صلاة العصر 3:34



توقيت صلاة المغرب 6:23 م



موعد صلاة العشاء 7:44 م







مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



موعد صلاة الفجر 3:58



توقيت صلاة الظهر 11:51 م



موعد صلاة العصر 3:25 م



ميعاد صلاة المغرب 14: 6 م



توقيت صلاة العشاء 7:34 م







مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ



موعد صلاة الفجر 3:55 ص



توقيت صلاة الظهر 11:43



موعد صلاة العصر 3:14



توقيت صلاة المغرب 6:04 م



موعد صلاة العشاء 7:21 م







مواقيت الصلاة فى أسوان



موعد صلاة الفجر 4:05 ص



توقيت صلاة الظهر 11:49 ص



موعد صلاة العصر 3:18 م



توقيت صلاة المغرب 6:09 م



موعد صلاة العشاء 7:23









ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:



ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :







مكة



موعد صلاة الفجر 4:42 ص



توقيت صلاة الظهر 12:21 م



موعد صلاة العصر 3:46 م



موعد صلاة المغرب 6:39 م



ميعاد صلاة العشاء 7:50 م







المدينة المنورة



موعد صلاة الفجر 4:38 ص



توقيت صلاة الظهر 12:21 م



موعد صلاة العصر 3:49 م



موعد صلاة المغرب 6:43 م



توقيت صلاة العشاء 7:54 م







الرياض



موعد صلاة الفجر 4:10 ص



توقيت صلاة الظهر 11:53 ص



موعد صلاة العصر 3:22 م



ميعاد صلاة المغرب 6:15 م



موعد صلاة العشاء 7:26 م







مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان



موعد صلاة الفجر 3:49



توقيت صلاة الظهر 11:40 م



ميعاد صلاة العصر 3:13 م



موعد صلاة المغرب 6:04



موعد صلاة العشاء 7:21 م





مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى



موعد صلاة الفجر 4:40 ص



توقيت صلاة الظهر 12:22 م



موعد صلاة العصر 3:51 م



توقيت صلاة المغرب 6:41 م



موعد صلاة العشاء 7:56 م







مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط



موعد صلاة الفجر 4:27 ص



توقيت صلاة الظهر 12:27 م



موعد صلاة العصر 4:04 م



توقيت صلاة المغرب 6:54 م



موعد صلاة العشاء 8:16







مواقيت الصلاة بالكويت



توقيت صلاة الفجر 3:57 ص



موعد صلاة الظهر 11:48 ص



ميعاد صلاة العصر 3:21 م



توقيت صلاة المغرب 6:10 م



مواقيت صلاة العشاء 7:29 م















