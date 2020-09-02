مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:03 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
ميعاد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 6:18
ميعاد صلاة العشاء 7:37
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:34
توقيت صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:44 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:58
توقيت صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 14: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:34 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:55 ص
توقيت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:14
توقيت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
توقيت صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:23
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:42 ص
توقيت صلاة الظهر 12:21 م
موعد صلاة العصر 3:46 م
موعد صلاة المغرب 6:39 م
ميعاد صلاة العشاء 7:50 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:21 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
موعد صلاة المغرب 6:43 م
توقيت صلاة العشاء 7:54 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:10 ص
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 3:22 م
ميعاد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:49
توقيت صلاة الظهر 11:40 م
ميعاد صلاة العصر 3:13 م
موعد صلاة المغرب 6:04
موعد صلاة العشاء 7:21 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:40 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:27 ص
توقيت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 4:04 م
توقيت صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:16
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:57 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
ميعاد صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 6:10 م
مواقيت صلاة العشاء 7:29 م
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربيةالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:00 ص
مشاركة
يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة