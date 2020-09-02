من سوريا إلى ألاسكا.. صدامات "عسكرية" حادة بين الجيشين الروسى والأمريكى

كتب وكالات

خلال الأيام الماضية، اشتعلت التوترات بين الجيشين الأمريكى والروسى فى جميع أنحاء العالم، مشحونة بتقارير عن وجود أدلة جديدة على التدخل فى الانتخابات، وأصبحت العلاقة بين واشنطن وموسكو أكثر توتراً بعد المواجهات العسكرية الأخيرة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

فقد انحرفت الطائرات المقاتلة الروسية، بحسب " الحرة "، بشكل متكرر مسافة 100 قدم أمام قاذفة B-52 التابعة للقوات الجوية الأمريكىة فوق البحر الأسود، وحلقت ست طائرات حربية روسية بالقرب من ألاسكا لدرجة أن طائرات F-22 الأمريكىة سارعت لاعتراضها، كما أصيب سبعة جنود أميركيين عندما اصطدمت عربة مصفحة روسية عمدا بدورية أميركية فى شمال شرق سوريا.

حدثت هذه المشاجرات والصدامات الوثيقة فى الجو والبحر والبر بشكل دورى على مدار العامين الماضيين كجزء من التنافس المتزايد والحشد العسكرى، مع أصداء الحرب الباردة، بين واشنطن وموسكو.

لكن المسؤولين الأمريكىين لاحظوا زيادة حديثة فى عدد الحوادث شبه المتزامنة خلال الفترة الأخيرة، مما تزيد من فرص وقوع الحوادث.

وقال كورتيس إم سكاباروتي، وهو جنرال متقاعد بالجيش الأمريكى وقائد عسكرى سابق بحلف شمال الأطلسي: "يبدو أن العمل الروسى العدوانى قد انتعش فى الأشهر الأخيرة"، وأضاف "أظن أنهم يرون فرصة خلال تركيز واشنطن على مكافحة كورونا ليكونوا أكثر عدوانية. وهم يدركون أيضًا التخفيض الأمريكى فى ألمانيا والتوترات الأخرى فى الحلف. هل حان الوقت لإضافة القليل من التوتر؟ ".

عندما سُئل عن الحادثة فى شمال شرق سوريا الأسبوع الماضي، صرح وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو: "هذا سلوك غير مقبول، وسترد أميركا عليه".

اصطدام مركبتين



بدأت الاضطرابات فى سوريا صباح الثلاثاء الماضي، خلال ما وصفه البنتاغون بدورية أميركية روتينية بالقرب من ديريك بسوريا.

قال مسؤولون أميركيون إن العسكريين الروس دخلوا بشكل متزايد فى مواجهات مع القوات الأمريكىة على الطرق السريعة فى المنطقة، مما يخرق الاتفاقات بين البلدين للابتعاد عن بعضهم البعض، فقد انسحبت الولايات المتحدة من معظم تلك المنطقة قبل الهجوم التركى عبر الحدود فى الخريف الماضي.

ظهرت مقاطع فيديو للمواجهة التى ظهرت على تويتر يوم الأربعاء تظهر مركبات روسية وأميركية مسرعة فى حقل مفتوح، مع اصطدام مركبة روسية بمركبة أميركية، وطائرة هليكوبتر روسية تحلق على ارتفاع منخفض فوق القوات الأمريكىة.

وقد أشعل الاشتباك حربا كلامية وتوجيه أصابع الاتهام بين الجانبين.

من جانبه، ذكر جون أوليوت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض، فى بيان يوم الأربعاء: "الإجراءات غير الآمنة وغير المهنية مثل هذه تمثل خرقًا لبروتوكولات عدم التضارب، التى التزمت بها الولايات المتحدة وروسيا فى ديسمبر 2019".

طلعات فى ألاسكا



وفى اليوم التالي، أصدر مسؤولو البنتاغون والقيادة المركزية الأمريكىة بيانات أكثر صرامة تدين الإجراء الروسي.

وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية فى بيان: "الروس شرعوا فى ملاحقة قافلة التحالف بعدوانية وتهور، بما فى ذلك مسح جانبى لمركبة أميركية والتحليق المنخفض للغاية بواسطة مروحية روسية بعد فشلهم فى استخدام قنوات الاتصال القائمة لطلب المرور عبر المنطقة الأمنية شرق سوريا بالقرب من ديريك".

وأكد أوربان أن سبعة جنود أميركيين عولجوا من أعراض تشبه الارتجاج فى قاعدتهم فى سوريا وعادوا إلى الخدمة بعد فترة وجيزة.

على بعد أكثر من 5000 ميل يوم الخميس، اندلع التنافس مرة أخرى عندما اعترضت طائرات F-22 التابعة للقوات الجوية ست طائرات دورية بحرية روسية من طراز Tu-142 تحلق على بعد 50 ميلًا بحريًا من ساحل ألاسكا فى المجال الجوى الدولي، وفقًا لقيادة الدفاع الجوى فى أميركا الشمالية (نوراد).

بينما تقوم روسيا أحيانًا بتسيير طائرات عسكرية إلى هذه المنطقة خارج المجال الجوى للولايات المتحدة وكندا، وتواجه الطائرات الأمريكىة أو الكندية هذه الطلعات بشكل روتينى لفحص الطائرات الروسية، يقول المسؤولون الأمريكىون إن مثل هذه الرحلات قد زادت فى الأشهر الأخيرة.

وقال اللفتنانت جنرال جلين دى فانهيرك، قائد نوراد، فى بيان: "هذا العام، أجرينا أكثر من عشرة اعتراضات، وهى الأكبر فى السنوات الأخيرة"، وأجرت الولايات المتحدة استعراض القوة الخاص بها فى اليوم التالي، الجمعة، عندما حلقت بأربع قاذفات من طراز B-52 فوق دول الناتو فى أوروبا.

احتمالية وقوع اصطدمات

كما عبرت طائرتان روسيتان من طراز Su-27 Flanker مرارًا وتكرارًا مسافة 100 قدم أمام إحدى طائرات B-52 فوق البحر الأسود، فيما قال الجيش الأمريكى فى بيان وفى الفيديو المصاحب كان ذلك بطريقة "غير آمنة وغير مهنية"، ووفقًا للبيان، أدى الاضطراب الناتج عن الطائرة B-52 إلى تقييد قدرتها على المناورة.

وصرح الجنرال جيفرى هاريجيان، قائد القوات الجوية الأمريكىة فى أوروبا وإفريقيا، فى بيان: " مثل هذه الإجراءات تزيد من احتمالية وقوع اصطدامات فى الجو، وهى غير ضرورية وتتعارض مع قواعد الطيران الجيدة وقواعد الطيران الدولية".

ويرى محللون مستقلون لسياسة الكرملين أن الاستفزازات الروسية من المرجح أن تستمر ما لم تتصرف إدارة ترامب بشكل أكثر عدوانية.

وقالت ألينا بولياكوفا، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز تحليل السياسة الأوروبية فى واشنطن: "نهج روسيا هو دفع الظرف قليلاً وانتظار الرد. هذا النمط المستمر من السلوك الروسى يعنى أننا لم نفرض عواقب وخيمة لمنع التصعيد المستمر فى جميع المجالات حيث يسعى الروس لتقويض المصالح الأمريكىة."