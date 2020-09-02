منظمة الصحة العالمية : يمكن عودة الدراسة من خلال التعليم عن بعد

كتب وليد عبد السلام

قالت الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية أن المنظمة حددت مجموعة من المواد التوعوية لمنع عدوى كورونا ودعما لفتح المدارس مشيرة إلي أن الدراسة بمكن ان تتم اون لاين

وأضافت : هنا مجموعة من الاعتبارات عند فتح المدارس اولها مستوى انتشار المرض والحالات الاكثر تاثرا والوضع الصحى وتابعت كل هذة العوامل تساهم في الدفع بالاتجاة لعودة المدارس.