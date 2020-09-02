اليوم السابع
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منحة مجانية من جامعة المنصورة لطالب السرطان ببرنامج مانشستر لطب الأسنان

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:05 م
منحة مجانية من جامعة المنصورة لطالب السرطان ببرنامج مانشستر لطب الأسنان محمد علي سعد
الدقهلية شريف الديب

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قررت إدارة جامعة المنصورة وكلية طب الأسنان، تقديم منحة مجانية للطالب محمد علي سعد للالتحاق ببرنامج "المنصورة – مانشستر" لطب الأسنان لتحقيق حلمه ومكافأته نظرًا لتفوقه العلمى فى الثانوية العامة، وحصوله علي 404 درجات وتحديه لظروفه والصعاب التي مر بها وكفاحه للتفوق الدراسي رغم ظروفه المرضية وإصابته بالسرطان عامين ونصف ورحلة علاجه بين العلاج الكيماوي وزرع النخاع بمركز أورام المنصورة.

 

جاء ذلك في استجابة سريعة لمناشدة طالب ثانوية عامة عن أمله بتحقيق حلمه في الالتحاق بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة.

 


الدقهلية

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