ممشى جديد ومضمار للدراجات بكورنيش بورتوفيق وشبكة صرف للأمطار بالسويس.. صور

السويس - السيد فلاح

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لفرع السويس استكمال إنشاء شبكة صرف الأمطار لجميع الطرق الجديدة التى يتم تنفيذها على مستوى كل الأحياء، مشيرًا إلى أن أهمية مراجعة بالوعات الأمطار على مستوى الطرق القديمة ومنها شارع الجيش الذى يربط أحياء السويس.

جاء ذلك خلال جولة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والتى رافقه خلالها الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة اليوم لمتابعة أعمال تطوير الكورنيش الجديد ببورتوفيق والخدمات والمرافق العامة والرصف والتجميل والإنارة .

وفى الجولة أكد صقر على سرعة الانتهاء من إنشاء مضمار للدراجات بطول 2.5 كم فى اتجاهين بطريق بوتوفيق حتى الشاليهات، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال تدبيش كورنيش بورتوفيق الجديد وصيانة الإنارة العامة وتهذيب ورفع كفاءة الحدائق العامة بطول الكورنيش بشكل جمالى يتناسب مع أعمال التطوير للمنطقة، كذلك استكمال عمل استراحات للمواطنين بالممشى المجاورللكورنيش، وعمل مخطط لإنشاء كرفانات متحركة كاملة المرافق للمشروبات والمأكولات لتصبح المنطقة متنفسا جديدا لأهالى السويس.

وتابع "صقر"، جولته بمنطقة الشاليهات لمتابعة أعمال التطوير وإنشاء قاعة المؤتمرات وقاعة كبار الزوار، كذلك منطقة خدمات لخدمة رواد شاطئ الشاليهات.

كما تابع محافظ السويس، الجولة لمنطقة السلام 2 بحى عتاقة لتفقد أعمال إنشاء واستكمال طريق الخدمة بداية من طريق "مصر -إيران" مرورًا بأسواق ومنتزه بدر على طريق "مصر- السويس".

رافق محافظ السويس فى الجولة كلا من المهندس عبد الصمد أحمد، مدير عام الإسكان وأمل إبراهيم، رئيس حى السويس ووليد شوقي، رئيس حى عتاقة والعميد أحمد يوسف، مدير عام مشروع الشاليهات واللواء عبد العظيم محمد، مدير عام مشروع المواقف والمهندس وجدى السيد، مدير عام الطرق والعميد عمرو أنور قائد مرور السويس والمهندس محمود زهرة، رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة إيمان فخري، رئيس جهاز الإنارة العامة وعادل خشانة، مدير جهاز التجميل ومحمد حسن، مدير جهاز النظافة، ورضا عبود، نائب مدير جهاز التجميل والحدائق وعزت الحنبوشي، مساعد رئيس حى السويس وممدوح عاشور، مساعد رئيس حى عتاقة والإدارات الهندسية والشعبة الهندسية والشركات المنفذة ومدير فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة.











