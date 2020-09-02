مقتل 7 أشخاص فى هجوم انتحارى بقرية فى شمال الكاميرون

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قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون فى تفجير انتحارى فى قرية تؤوى نازحين فى شمال الكاميرون فى ثانى هجوم من نوعه خلال شهر.

وقع الهجوم يوم الثلاثاء فى جولدافى قرب الحدود مع نيجيريا حيث فر نحو 18 ألف شخص جراء أعمال العنف باحثين عن مأوى.

وقال ممثل المفوضية فى الكاميرون أوليفييه جويلوم بير "لقد روعتنا هذه الهجمات الوحشية على أناس نزحوا عن قراهم هربا من عنف الجماعات المسلحة الذى يجتاح المنطقة ليجدوا أنفسهم وقد فقدوا الأمان مجددا بعد أن عثروا للتو على مأوى فى مكان آخر".

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن الهجمات التى وقعت مؤخرا تأتى فى أعقاب تصاعد ملحوظ فى أعمال العنف بإقليم أقصى الشمال بالكاميرون بينها أعمال النهب والخطف على أيدى جماعة بوكو حرام وغيرها من الجماعات المسلحة التى تنشط فى المنطقة.