مفوضية الاتحاد الأوروبي تحث المجر على إنهاء إجراءات التمييز على الحدود

كتبت: هناء أبو العز

وجهت المفوضية الأوروبية رسالة إلى حكومة المجر ، تحثها على عدم التمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين فيه من خلال فرض ضوابط الحدود التي أعيد تقديمها مؤخرًا، يأتي التحذير بعد إعلان المجر أنها ستعيد إغلاق حدودها للأجانب ، اعتبارًا من اليوم ، 1 سبتمبر ، في محاولة لإدارة وضع فيروس كورونا ، لكنها ستسمح للمواطنين القادمين من التشيك وبولندا و سلوفاكيا بالدخول ، شريطة أن يقدموا PCR سلبيًا لا تزيد مدته عن خمسة أيام.

وشددت المفوضية على أن الإجراءات التي لا تتوافق مع تلك المبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي يجب ، بالطبع ، التراجع عنها على الفور.

وعقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اجتماعا يوم الاثنين مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس اتفقا فيه على إعفاء المواطنين التشيكيين من الحظر ، الذين حجزوا بالفعل أماكن إقامتهم في المجر لشهر سبتمبر.

واعتبارًا من 1 سبتمبر ، قررت المجر إعادة إغلاق حدودها للأجانب ، كإجراء وقائي لوقف انتشار وباء فيروس كورونا. وفقًا للمسؤولين ، ستكون هناك بعض الاستثناءات في الحظر المعاد العمل به في حالات الطوارئ، ومع ذلك ، سيظل الممر العابر للبلاد مفتوحًا.