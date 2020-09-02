اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مفوضية الاتحاد الأوروبي تحث المجر على إنهاء إجراءات التمييز على الحدود

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:41 ص
مفوضية الاتحاد الأوروبي تحث المجر على إنهاء إجراءات التمييز على الحدود المطارات
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت المفوضية الأوروبية رسالة إلى حكومة المجر ، تحثها على عدم التمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين فيه من خلال فرض ضوابط الحدود التي أعيد تقديمها مؤخرًا، يأتي التحذير بعد إعلان المجر أنها ستعيد إغلاق حدودها للأجانب ، اعتبارًا من اليوم ، 1 سبتمبر ، في محاولة لإدارة وضع فيروس كورونا ، لكنها ستسمح للمواطنين القادمين من التشيك وبولندا و سلوفاكيا بالدخول ، شريطة أن يقدموا PCR سلبيًا  لا تزيد  مدته عن خمسة أيام.
 
 
وشددت  المفوضية على أن الإجراءات التي لا تتوافق مع تلك المبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي يجب ، بالطبع ، التراجع عنها على الفور.
 
وعقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اجتماعا يوم الاثنين مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس اتفقا فيه على إعفاء المواطنين التشيكيين من الحظر ، الذين حجزوا بالفعل أماكن إقامتهم في المجر لشهر سبتمبر.
 
 
واعتبارًا من 1 سبتمبر ، قررت المجر إعادة إغلاق حدودها للأجانب ، كإجراء وقائي لوقف انتشار وباء فيروس كورونا. وفقًا للمسؤولين ، ستكون هناك بعض الاستثناءات في الحظر المعاد العمل به في حالات الطوارئ، ومع ذلك ، سيظل الممر العابر للبلاد مفتوحًا.
 
 

المجر

المفوضية الأوروبية

كورونا

التشيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة