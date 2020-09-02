معهد إيطالى يطور عقارا لإيقاف تمدد الأورام الخبيثة فى الثدى

كتبت فاطمة شوقى

طور معهد الأورام في منطقة رومانيا الإيطالية (Irst) عقار نانو جديد يمكنه منع الأورام الخبيثة في الثدي، الأمر الذي يعالج واحد من أخطر الأورام التي تصيب السيدات، وأصبحت القدرة على فك الشفرة التي يحتويها الجزيء في الخلايا السرطانية والبيئة المكروية، هدفا ذا أولوية لمحاربة توسع الأورام ومنعها، وهو المسار الذي يسلكه الباحثون في معهد الأورما في منطقة رومانيا، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.

وبفضل دراسة بدأها باحثون في العظام والاورام النادرة والرأس والعنق بالمعهد الإيطالي، بالتعاون مع معهد أبحاث مستشفى ميثوديست الأمريكية في ولاية هيوستن، تم تنفيذها بشكل مختبري، عبر تقنيات الهندسة الطبية الحيوية.

واوضح مدير العلاج المناعي والعلاج بالخلايا الجسدية ومركز الموارد البيولوجية، توني إبراهيم: "نحن واثقون أن هذا المنتج الجديد المطور بتقنية النانو سيحقق فوائد علاجية ملموسة في المستقبل"، مشيرا إلى أن تجارب تجرى للتحقق من القدرة الدوائية والنتائج التي تم الحصول عليها في المرحلة ما قبل تجريبه بشكل بشري، في أقرب وقت ممكن.

ويعتمد هذا الجزء الجديد على كشف دور البروتين في انتشار الورم، إذ تم التوصل إليه من خلال تطوير نموذج ثلاثي الأبعاد لمحاكاة ما يحدث في الجسم.