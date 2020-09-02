اليوم السابع
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مصر الأولى عالميًا فى تصدير الموالح.. والثالثة للبصل المجفف "فيديو"

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:47 م
مصر الأولى عالميًا فى تصدير الموالح.. والثالثة للبصل المجفف "فيديو" زراعة الموالح
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر الدولة الثالثة على مستوى العالم في تصدير البصل المجفف وإنتاجه، وتم بذل جهود كبيرة جدًا للوصول لهذه المرتبة.



وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، أن مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح، وسط منافسة من إسبانيا إلا أنها أصبحت تستورده لجودة الإنتاج المصري، بالإضافة إلى أن مصر هي الأولى عالميًا في تصدير الفراولة وإنتاج زيتون المائدة والتمور.

واختتم تصريحاته، أن مصر الدولة السادسة عالميًا في إنتاج وتصدير البطاطس، وحجم الجهود التي قامت بها الدولة للحفاظ على المنتج الزراعي، واضحة للغاية، خاصة أنه ليس هناك وجود لأي منتج محظور على مصر.


الزراعه

الموالح

البصل

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زراعة الموالح

اخبار

البصل المجفف

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