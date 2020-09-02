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مصرع وافد بالسعودية قتلته صاعقة أثناء هطول الأمطار

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:46 م
مصرع وافد بالسعودية قتلته صاعقة أثناء هطول الأمطار صاعقة - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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لقى وافد بالمملكة العربية السعودية مصرعه عصر اليوم بعد تعرضه لصاعقة أثناء هطول الأمطار، وذلك في قرية بيرين (80 كلم شرق محافظة الليث) بحسب صيحفة سبق. وكان ثلاثة وافدين يقطنون في سكنهم الخاص بقرية بيرين، فضربتهم الصاعقة، وتسببت في وفاة أحدهم على الفور، فيما نجا الآخران.

وباشرت الحادثة شرطة محافظة الليث ممثلة في مخفر شرطة غميقة، ترافقها سيارة نقل الأموات، وتم نقل جثمان الوافد المتوفَّى لمستشفى الليث العام لإكمال الإجراءات اللازمة. وكانت قرية بيرين قد شهدت عصر اليوم الأربعاء أمطارًا غريرة؛ سالت إثرها الأودية والشعاب.


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