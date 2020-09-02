مصرع شخصين فى تصادم دراجة بخارية بجرار زراعى على طريق الإسماعيلية السويس

فريق المحافظات

لقى شخصان مصرعهما نتيجة تصادمهما بدراجة بخارية كانا يستقلانها مع جرار زراعى بالقرب من كوبرى سيناء دائرة مركز الإسماعيلية طريق الإسماعيلية السويس، وتم نقل المتوفيين إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للمقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية مفاده وقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع جرار زراعى بالقرب من كوبرى سيناء دائرة مركز الاسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع كل من، احمد عامر 16 عاما والسيد محمد 17 عاما، وتم نقل جثتى المتوفيين إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.